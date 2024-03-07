Специалист Борисенко рассказала о профилактике ожирения у собак

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала о важности профилактики ожирения у собак.

«Когда животное мало двигается и много ест, оно будет склонно к ожирению. Дело не в породе, а в условиях содержания», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, важно не просто гулять с собакой, а проводить с ней время, например играть.

«С собакой нужно гулять как минимум два часа в день. Также следует проводить больше времени в активных играх, это хорошо не только для физической нагрузки, но и для контакта человека и собаки. Часто собачники на прогулке стоят с телефоном, а животное просто двигается вокруг него. Это не прогулка, прогулка — активный вид отдыха и способ пообщаться с собакой», — пояснила эксперт.

Как отметила Борисенко, если собака получает недостаточно внимания, то начинаются проблемы с весом или с агрессией.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что игрушки для собак желательно покупать в специализированных зоомагазинах, причём сделаны такие игрушки должны быть из натуральных материалов.