Кинолог Голубев: игрушки для собак должны быть сделаны из натуральных материалов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что игрушки для собак желательно покупать в специализированных зоомагазинах, причём сделаны такие игрушки должны быть из натуральных материалов.

«Любая игрушка должна соответствовать пасти собаки: маленький мячик питомец может легко проглотить во время игры, а если у такого мяча нет специальной верёвки, есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, стоит избегать игрушек из вспененного поливинилхлорида, поскольку в них содержатся фталаты.

«Не позволяйте собакам играть с детскими игрушками, с любыми другими вещами, которые не предназначены для игры с животными», — отметил Голубев.

Он добавил, что это позволит позаботиться о здоровье и комфорте питомца.

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