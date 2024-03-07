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В Удмуртии спрогнозировали снежную погоду в праздники

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Синоптики Удмуртии рассказали о снежной погоде в регионе в праздничные выходные.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«В праздничные и выходные дни на характер погоды в Удмуртии будет влиять отрог сибирского антициклона, на большей территории установится солнечная погода, за исключением северных районов, здесь прогнозируется переменная облачность», — рассказали в центре.

Как передаёт ИА «Удмуртия», ночью 8 марта температура воздуха составит -3...-8 °С, днём -1...-6 °С.

В субботу, 9 марта, ночью -4...-9 °С, днём повысится до -1...-6 °С.

В воскресенье, 10 марта, ожидается похолодание до -10...-15 °С, в северных районах до -15...-19 °С, днём воздух прогреется до -4...-9 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ясную погоду в Москве и области в ближайшие дни.

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