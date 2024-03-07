В Приморье синоптики прогнозируют ночные морозы до -19 °С в начале недели

В Примгидромете сообщили, что на следующей неделе в Приморском крае значительных ухудшений погоды не ожидается, хотя на юге региона погодный фон будет нестабильным.

Об этом информирует ИА PrimaMedia.

Так, в понедельник, 11 марта, минимальные ночные температуры составят -2…-14 °С, на северо-востоке -15…-19 °С, дневные +1…+10 °С.

В ночь на среду, 13 марта, будет морозно и без осадков, днём на севере региона ожидается небольшой снег. Температура воздуха в южных районах края понизится до 0…+5 °С.

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