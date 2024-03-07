Акция «Ночь на катке» пройдёт 10 марта в Москве

Акция «Ночь на катке» состоится 10 марта в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Заключительные сеансы и прокат коньков традиционно станут бесплатными. Посетителей ждёт интерактивная программа «Праздник семьи в народном стиле», приуроченная к Году семьи. Запланированы выступления фигуристов, анимационные мероприятия, тематические викторины и розыгрыши», — отмечается в сообщении.

Например, в парке «Сокольники» можно будет увидеть артистов в национальных костюмах северных народов, а в саду имени Баумана пройдёт открытый мастер-класс по фигурному катанию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе голосования на портале «Активный гражданин» жители города выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице, где можно было покататься на коньках или лыжах.