На Масленичной неделе в Москве пройдут бесплатные экскурсии
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Начальная точка — туристско-информационный центр на Тверской площади.
Участникам расскажут, что означает поговорка «Первый блин комом» и какие были особенности празднования Масленицы в разные эпохи. Они также узнают о традициях проводов зимы.
Кроме того, запланированы викторины и мастер-классы.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу.