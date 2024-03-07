На Масленичной неделе в Москве пройдут бесплатные экскурсии

Мостуризм проведёт бесплатные экскурсии по центру столицы, приуроченные к празднованию Масленицы. Они запланированы на 8—17 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Начальная точка — туристско-информационный центр на Тверской площади.

Участникам расскажут, что означает поговорка «Первый блин комом» и какие были особенности празднования Масленицы в разные эпохи. Они также узнают о традициях проводов зимы.

Кроме того, запланированы викторины и мастер-классы.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу.