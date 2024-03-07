Ещё в пяти музеях Ростовской области появятся мультимедиагиды

Технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» появятся ещё в пяти музеях Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на министра культуры региона Анну Дмитриеву.

«Работа по созданию цифровых мультимедиагидов — большая и трудоёмкая. Для каждого предмета пишутся статьи, создаются и обрабатываются изображения, записываются и загружаются аудиогиды, настраивается дополненная реальность», — рассказала Дмитриева.

До конца 2024 года мультимедиагиды заработают в Ростовском областном музее краеведения, Волгодонском эколого-историческом музее, Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике, археологическом музее-заповеднике «Танаис», мемориальном доме-музее В.А. Закруткина.

Ранее сообщалось, что выставка «Портрет эпохи» открылась в «Палате ремёсел» на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге.