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Выставка «Портрет эпохи» открылась в Петербурге

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Выставка «Портрет эпохи» открылась в «Палате ремёсел» на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге.
Выставка «Портрет эпохи» открылась в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Посетители могут увидеть, какие туфли, платья, сумки и украшения носили женщины в XIX веке и в начале ХХ века. Представлено около 400 экспонатов.

«Часть экспонатов, включая одежду и обувь, принадлежали оперной певице Антонине Неждановой, которая была примой Большого театра и неоднократно блистала на сцене Мариинского. Антонина Васильевна была заядлым коллекционером и тщательно хранила свои костюмы и многое другое», — заявил организатор и куратор выставки Иван Ананьев.

Посетить экспозицию можно до 30 мая.

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.

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