Найк Борзов и Василий Вакуленко выступят на фестивале Quiksilver New Star Camp

В рамках фестиваля спорта, музыки и актуальной культуры Quiksilver New Star Camp пройдёт большая музыкальная программа. На мероприятии выступят Найк Борзов, Василий Вакуленко и другие артисты.

По данным пресс-службы «Яндекс Плюса», событие пройдёт с 25 по 31 марта на «Розе Хутор». На территории фестиваля будут работать три сцены.

На сцене Vibes у ресторана «Груша» выступят клубные исполнители, в частности Roots United, El, Hoopa и Shutta, Inner Ubiquity и Kedr Livanskiy. Кроме того, там пройдёт хип-хоп вечеринка, на которой появятся такие артисты, как Cherocky, Mironov, Zuma Dionys. Также Василий Вакуленко сыграет большой сет электронной музыки под эгидой своего проекта Gorilla Zippo.

Вторая сцена разместится на высоте 1600 м у сноупарка. Там развлекать публику будут группа «Триагрутрика», которая исполнит песни из нового альбома «Будни» и старые хиты, и артист из Гагры BLIZKEY.

На третьей сцене, расположенной на Роза Пик (2320 м), 29 марта пройдёт крупный акустический концерт Найка Борзова.

Посетить выступления артистов смогут только подписчики «Яндекс Плюса».

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