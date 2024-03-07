В Москве в сортировочном комплексе спасли найденного в мусоре котёнка

В московском сортировочном комплексе работники обнаружили среди мусорных отходов котёнка, его чудом удалось спасти.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал городского хозяйства столицы.

Животное попало в кузов мусоровоза вместе с отходами из контейнера. Работники предприятия заметили его на конвейерной ленте.

Сотрудники взяли шефство над котёнком, назвали его Плюшкой и показали ветеринару. Котёнок оказался здоров. Одна из кладовщиц комплекса выразила желание забрать котёнка себе.

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