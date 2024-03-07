В России снимут адаптацию киносказки «Варвара-краса, длинная коса»
Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, съёмки ленты начнутся в следующем году.
Сценарий писала Евгения Хрипкова, ранее работавшая над сериалами «Восьмидесятые», «Сладкая жизнь» и «Звоните ДиКаприо!». Продюсировать картину будут Юлиана Слащёва, Рубен Дишдинян, Виктория Локтева-Добрынина, Асмик Мовсисян, Юлия Иванова и Лика Бланк.
На данный момент нет информации о режиссёре фильма, а также о том, кто войдёт в актёрский состав.
Оригинальную картину «Варвара-краса, длинная коса» 1970 года снял Александр Роу. Основана она на сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» и балладе «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». Роли в ленте исполнили Михаил Пуговкин, Анатолий Кубацкий, Георгий Милляр, Татьяна Клюева, Варвара Попова и многие другие.
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