В России снимут адаптацию киносказки «Варвара-краса, длинная коса»

Кинокомпания «Марс Медиа» совместно с Киностудией имени М. Горького займутся производством ремейка картины 1970 года «Варвара-краса, длинная коса».

Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, съёмки ленты начнутся в следующем году.

Сценарий писала Евгения Хрипкова, ранее работавшая над сериалами «Восьмидесятые», «Сладкая жизнь» и «Звоните ДиКаприо!». Продюсировать картину будут Юлиана Слащёва, Рубен Дишдинян, Виктория Локтева-Добрынина, Асмик Мовсисян, Юлия Иванова и Лика Бланк.

На данный момент нет информации о режиссёре фильма, а также о том, кто войдёт в актёрский состав.

Оригинальную картину «Варвара-краса, длинная коса» 1970 года снял Александр Роу. Основана она на сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» и балладе «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». Роли в ленте исполнили Михаил Пуговкин, Анатолий Кубацкий, Георгий Милляр, Татьяна Клюева, Варвара Попова и многие другие.

Ранее стало известно, где пройдут съёмки фильма Кустурицы «Преступление без наказания».