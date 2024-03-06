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В Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу

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В Кирове рассказали, какие мероприятия будут проходить в городе по случаю Масленицы.
В Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Масленичные гуляния начнутся с 10 марта. В этот день можно будет посетить игровые программы и театрализованные представления.

Вторая часть праздничной программы начнётся 15 марта. Запланировано первое театрализованное представление «Зиму провожаем, Весну красную встречаем».

Самыми насыщенными станут 16 и 17 марта, когда состоится около 25 мероприятий.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных особенностей человека. Допустимым количеством считается два-три блина в день.

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