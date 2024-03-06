Диетолог Дианова посоветовала реже есть манные и рисовые каши

Диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по употреблению каш. По её словам, крупа — это источник сложных углеводов, но желательно соблюдать меру.

«Это источник растительного белка, микроэлементы и витамины, особенно группы B и Е, клетчатка», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, самая полезная крупа — киноа, поскольку она очень приближена к животному белку, хорошо заходит с овощами.

«Цельнозерновые — пшеница, булгур, все виды непонятного риса — краснобуромалиновый — используйте, перловка, гречка. Чем больше мы разрешаем разнообразия, тем меньше будет дефицитов и срывов. Реже употребляйте манку, кускус и белый рис», — заключила Дианова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.