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В Ульяновске пройдёт выставка в честь 90-летия Юрия Гагарина

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В ульяновском музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 7 марта откроется выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
В Ульяновске пройдёт выставка в честь 90-летия Юрия Гагарина
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Ульяновский музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».

Первый космонавт Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года.

Как отметили организаторы, посетители экспозиции впервые увидят портреты Гагарина 70-х годов авторства чешского художника Яна Микеша.

Также на выставке разместят экспонаты, посвящённые освоению космоса.

Выставка будет открыта до 28 апреля.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.

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