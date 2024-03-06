В Ульяновске пройдёт выставка в честь 90-летия Юрия Гагарина

В ульяновском музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» 7 марта откроется выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Ульяновский музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».

Первый космонавт Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года.

Как отметили организаторы, посетители экспозиции впервые увидят портреты Гагарина 70-х годов авторства чешского художника Яна Микеша.

Также на выставке разместят экспонаты, посвящённые освоению космоса.

Выставка будет открыта до 28 апреля.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.