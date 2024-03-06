В Ульяновске пройдёт выставка в честь 90-летия Юрия Гагарина
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Ульяновский музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».
Первый космонавт Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года.
Как отметили организаторы, посетители экспозиции впервые увидят портреты Гагарина 70-х годов авторства чешского художника Яна Микеша.
Также на выставке разместят экспонаты, посвящённые освоению космоса.
Выставка будет открыта до 28 апреля.
Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.