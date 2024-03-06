Биолог Опарин посоветовал не ставить тюльпаны рядом с фруктами

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рекомендовал не ставить тюльпаны рядом с фруктами.

Овощи или фрукты могут выделять этенилен и тем самым ускорить процесс увядания цветов, заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Чтобы срезанные тюльпаны дольше сохраняли свой внешний вид, следуйте следующим рекомендациям: используйте чистую и прохладную воду, обрежьте стебли тюльпанов под углом под проточной водой — это поможет им лучше поглощать влагу», — сказал специалист.

Также он посоветовал регулярно менять воду, промывать стебли и удалять увядшие листья.

Различные народные добавки в воду необязательны, так как цветы получают необходимые питательные вещества из проточной воды, отметил Опарин.

«Относительно кипячёной воды для тюльпанов, это скорее миф. Кипячение воды может убить микробы, что может поспособствовать увеличению срока цветения цветов, но при этом может повредить структуру стеблей и ускорить процесс их увядания», — заключил биолог.

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