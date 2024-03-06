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Особый противопожарный режим ввели в 22 муниципалитетах Приморья

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В Приморском крае частично ввели особый противопожарный режим. Он действует в 22 муниципалитетах.
Особый противопожарный режим ввели в 22 муниципалитетах Приморья
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, противопожарный режим действует на территории Артёмовского, Владивостокского, Находкинского, Партизанского и Уссурийского городских округов.

Главам муниципалитетов рекомендовано принять дополнительные меры безопасности, среди которых запрет пребывания граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигания мусора.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе, где происходят крупные природные возгорания.

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