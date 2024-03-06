Актриса Сабинова рассказала о съёмках в «Онегине»

Актриса Татьяна Сабинова, сыгравшая Ольгу в фильме «Онегин» Сарика Андреасяна, рассказала подробности о съёмках.

«У Пушкина Ольга «кругла лицом, всегда глупа, как эта круглая Луна». Поэтому специально для этой роли я поправилась на 10 кг. Причём на это у меня было совсем мало времени — полтора месяца», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам актрисы, общение с коллегами по площадке проходило по-разному.

«Лиза Моряк могла поддержать какие-то мои шутки, идеи. А когда, например, я увидела Дениса Прыткова, то подумала: «Ой, как будет сложно». Но впоследствии Денис оказался самым близким человеком, который мог прийти, поддержать, что-то важное сказать», — сообщила Сабинова.

Как отметила актриса, Виктор Добронравов — замечательный и она всему училась у него.

«Сначала я думала, что у меня мало общего с героиней, но потом поняла, что общие черты всё же есть: лёгкость, молодость, энергия. Мне кажется, Ольга очень природная, открытая, живая. Наверное, в этом мы похожи», — добавила Сабинова.

Ранее актриса Лукерья Ильяшенко рассказала подробности о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти» — «Сергий против нечисти. Яга».