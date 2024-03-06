RT в Telegram
Подпишись

Съёмки фильма «Уничтожанна» завершены

Короткая ссылка
Съёмки комедийной ленты «Уничтожанна» о домохозяйке с суперспобностями завершились.
Съёмки фильма «Уничтожанна» завершены
  • Кадр из фильма «Уничтожанна»
  • © Пресс-служба проекта «Уничтожанна»

Как передаёт пресс-служба проекта, картину снимали в необычных локациях Москвы — в кластере «Ломоносов» и одном из рассекреченных бункеров города.

Автором идеи и режиссёром выступил Максим Кудымов, целью которого было не просто реализовать комикс-проект, но сделать его в русской стилистике. Для этого художник по костюмам Анна Титова сделала соотвествующие яркие и запоминающиеся образы в традициях графического романа.

«Мы создавали мир альтернативной реальности, для этого нам требовались необычные  локации, хотелось ими наполнить кино. У костюмов был такой же принцип, как и у съёмочных локаций. Более яркие, чем в обычной жизни, нереалистичные, вычурные», — приводит пресс-служба ленты слова постановщика.

По сюжету домохозяйка Жанна, обладающая сверхспособностями — читать мысли, двигать предметы, управлять сознанием людей, — становится агентом разведки. Однажды, выполняя миссию по ликвидации верхушки организованной преступности, Жанна попадает в плен. Там она знакомится с подростками с необычными способностями и работает над тем, чтобы превратить юный отряд в супергероев.

Главную роль исполнила Юлия Егерева («Кухня в Париже», «Глухарь»). Также в проекте задействованы Павел Прилучный, Роман Попов, Игорь Ознобихин, София Каштанова, Станислав Бондаренко, Майкл Гибсон и другие.

«Характер Жанны не похож на стандартный женский образ. Многое у неё от меня, точнее, я усилила некоторые черты, присущие мне, — непосредственность, чудаковатость, лёгкость. В Жанне они гипертрофированы», — приводит слова Егеревой пресс-служба проекта.

Авторы картины намереваются создать на её основе киновселенную, где героям будут посвящены отдельные полномтеражные фильмы или сериалы.

Ранее стала известна дата выхода фильма «Холоп 3».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить