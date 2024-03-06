Химик Дроганова заявила о возможном вреде комбинированных шампуней

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова выразила мнение, что комбинированные шампуни, также известные как «три в одном», могут быть вредны для волос.

«Комбинированные средства содержат в своём составе компоненты, характерные для шампуней, кондиционеров и гелей, и нацелены на универсальность, при этом каждая отдельная задача выполняется недостаточно эффективно. Кроме того, совмещённые средства при частом использовании могут вызывать негативные последствия», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, основная задача шампуня — очищение кожи головы и волос, бальзама — улучшение структуры волос, защита от ультрафиолета, облегчение расчёсывания, а гель для душа нужен для очищения кожи тела.

Как отметила эксперт, даже самый мягкий гель для душа содержит больше обезжиривающих кожу веществ, чем шампунь, а пересушивание кожи головы может привести к появлению перхоти.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.