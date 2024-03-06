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Синоптик Колесов дал объяснение погодному феномену в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, почему 5 марта в городе температура воздуха не превышала +1 °С, хотя весь день светило солнце.
Синоптик Колесов дал объяснение погодному феномену в Петербурге
  • РИА Новости

Дело в том, что ночью с севера в регион зашёл очень холодный и сухой воздух, и солнце за целый день не смогло прогреть этот холодный слой атмосферы, объяснил синоптик в своём Telegram-канале, пишет neva.today.    

Колесов заверил жителей, что весна обязательно придёт, и допустил, что 8 марта может стать самым тёплым днём на этой неделе.

Ранее в пресс-службе Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в области накануне 8 Марта ожидается резкое похолодание.

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