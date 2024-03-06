В Тюменской области перед 8 Марта похолодает до -23 °С

В пресс-службе Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в области накануне 8 Марта ожидается резкое похолодание.

Температура воздуха в регионе начнёт снижаться 7 марта, информирует URA.RU.

«В ночные часы морозы могут усилиться повсеместно на юге Тюменской области до -23 °С. Днём ожидается до -12 °С. Местами пройдёт небольшой снег», — отметили в метеослужбе.

В Тюмени морозы начнут ослабевать 9 марта, а 10 и 11 марта в городе ожидается снег.

Ранее стало известно, что в понедельник, 4 марта, в Нижнем Новгороде потеплело до +5 °С, побит температурный рекорд 1995 года.