В ЮЗАО Москвы у большинства арендаторов съёмного жилья есть кошки

Аналитики изучили анкеты жильцов съёмных квартир в Москве и выяснили, в каких районах живёт больше всего владельцев кошек.

В столице 17% арендаторов снимают квартиры с домашним питомцем, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс Аренды».

Чаще всего жители съёмного жилья заводят кошек (55%) и собак (32%), а каждый 20-й сразу и тех и других.

Исследование показало, что самое значительное число владельцев кошек проживают в Юго-Западном округе — 59% всех арендаторов с животными, а ещё у 5% есть и кошка, и собака. Также много жильцов с кошками снимают квартиры в Северном и Южном округах — 58 и 57% соответственно.

Больше всего любителей как кошек, так и собак живёт в Северо-Западном округе столицы, где у 15% арендаторов с животными есть сразу оба питомца.

Ранее психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Алана Баева рассказала, как эти животные влияют на эмоциональное состояние своих хозяев.