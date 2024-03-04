В Самарской области отремонтируют Дом культуры и филиал музея
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Работы в сельском Доме культуры в посёлке Восточный пройдут в апреле — сентябре 2024 года. Специалисты обновят фасад, кровлю, систему отопления и пожарную сигнализацию.
Филиал историко-краеведческого музея Волжского района имени А.В. Юшкина в селе Рождествено отремонтируют в период c апреля по октябрь 2024-го. В ходе работ приведут в порядок системы отопления, водоснабжения, канализации, освещения и видеонаблюдения, а также электрооборудование и пожарную сигнализацию.
Ранее сообщалось, что в рамках московской программы капитального ремонта в столице восстановили фасады трёх домов, украшенных изображениями животных.