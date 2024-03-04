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В Самарской области отремонтируют Дом культуры и филиал музея

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В Большечерниговском и Волжском районах Самарской области отремонтируют Дом культуры и филиал историко-краеведческого музея.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Работы в сельском Доме культуры в посёлке Восточный пройдут в апреле — сентябре 2024 года. Специалисты обновят фасад, кровлю, систему отопления и пожарную сигнализацию.

Филиал историко-краеведческого музея Волжского района имени А.В. Юшкина в селе Рождествено отремонтируют в период c апреля по октябрь 2024-го. В ходе работ приведут в порядок системы отопления, водоснабжения, канализации, освещения и видеонаблюдения, а также электрооборудование и пожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что в рамках московской программы капитального ремонта в столице восстановили фасады трёх домов, украшенных изображениями животных.

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