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В Москве отреставрировали фасады трёх зданий с изображениями животных

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В рамках московской программы капитального ремонта в столице восстановили фасады трёх домов, украшенных изображениями животных.
В Москве отреставрировали фасады трёх зданий с изображениями животных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.

Здания построены в период 1912—1913 годов в стиле неоклассицизма.

Дом на Садовой-Кудринской украшают маски львов на барельефах на уровне третьего этажа, а здание в Большом Кисловском переулке — лепнина в виде козьих голов. Также на фасаде первого этажа строения в Даевом переулке расположены декоративные элементы (маскароны) в виде львиных голов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.

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