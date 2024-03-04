Синоптики предупредили о резком похолодании в Удмуртии
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
Так, в среду, 6 марта, ночью температура опустится до -9…-16°С, в северных районах — до -16…-19°С, днём ожидается до -5…-10°С.
В четверг ночью до -16…-22°С, днём до -3…-8°С.
Также в ночные и утренние часы 6 и 7 марта в отдельных районах ожидается туман, передаёт ИА «Удмуртия».
В праздничные дни возможно потепление, временами осадки в виде снега и мокрого снега.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о заметном понижении температуры на неделе в столице.