Синоптики предупредили о резком похолодании в Удмуртии

В Гидрометцентре Удмуртии предупредили о резком похолодании с 6 марта.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, в среду, 6 марта, ночью температура опустится до -9…-16°С, в северных районах — до -16…-19°С, днём ожидается до -5…-10°С.

В четверг ночью до -16…-22°С, днём до -3…-8°С.

Также в ночные и утренние часы 6 и 7 марта в отдельных районах ожидается туман, передаёт ИА «Удмуртия».

В праздничные дни возможно потепление, временами осадки в виде снега и мокрого снега.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о заметном понижении температуры на неделе в столице.