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Синоптик Шувалов допустил снегопады в Москве с 11 марта

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о возможных снегопадах в столице с 11 марта.

«В начале следующей недели будет складываться очень интересная ситуация. Потому что с юго-запада выходит довольно активный циклон, и как бы он не принёс нам очередного хорошего снегопада», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

На ближайшие дни синоптик спрогнозировал похолодание и возвращение зимней погоды.

«Самые холодные дни — это среда и четверг, 6 и 7 марта. Ночью прогнозируется -10...-12 °С, днём ожидается -3...-5 °С. Во вторник и пятницу чуть теплее. В ночные часы будет -6…-9 °С, в дневные столбики термометров покажут -1…-3 °С», — заключил Шувалов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о заметном понижении температуры на неделе в столице.

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