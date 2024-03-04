В Тюмени пройдёт выставка художников-шестидесятников
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу музея.
В экспозиции представлены работы тюменских художников Остапа Шруба и Виктора Овчарова.
«Мастера стремились показать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть «советским неофициальным искусством», — рассказали в учреждении.
Посетители увидят 100 картин, многие из которых будут выставлены впервые.
Ранее сообщалось, что в Приморской краевой картинной галерее во Владивостоке открылась художественная выставка «Лик Бхараты, или Я нашёл тебя, моя Индия».