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В Тюмени пройдёт выставка художников-шестидесятников

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Выставка советского неофициального искусства «Шруб/Овчаров. Эпоха и личность» пройдёт 7 марта в Тюмени в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу музея.

В экспозиции представлены работы тюменских художников Остапа Шруба и Виктора Овчарова.

«Мастера стремились показать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть «советским неофициальным искусством», — рассказали в учреждении.

Посетители увидят 100 картин, многие из которых будут выставлены впервые.

Ранее сообщалось, что в Приморской краевой картинной галерее во Владивостоке открылась художественная выставка «Лик Бхараты, или Я нашёл тебя, моя Индия».

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