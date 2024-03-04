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Во Владивостоке открылась выставка работ российских художников на тему Индии

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В Приморской краевой картинной галерее во Владивостоке открылась художественная выставка «Лик Бхараты, или Я нашёл тебя, моя Индия».

Выставка посвящена 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индией и 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха, сообщает vostokmedia.com.

«В экспозиции представлены более 100 работ, созданных тремя десятками художников, которые много лет жили и работали в Индии, а точнее, в имении Николая Рериха в Гималаях», — прокомментировал куратор выставки, научный сотрудник галереи Юрий Волкогонов.

Авторы произведений, представленных на выставке, — Александр Белашов, Константин Войнов, Юрий Копейко, Станислав Никереев, Валерий Малолетков и т. д.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Якутске под эгидой Национального художественного музея Якутии в июне состоится выставка картин Ивана Айвазовского из фондов Государственного Русского музея.

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