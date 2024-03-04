SLTDA: Россия в феврале стала лидером по числу туристов в Шри-Ланку
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- © Ruwan Walpola/Keystone Press Agency
Отмечается, что за месяц в Шри-Ланку приехали более 30 тыс. туристов из России, что составило 15% от всех прибывших иностранцев.
На втором месте расположилась Индия (14%), на третьем — Великобритания (9%).
Ранее аналитики провели исследование туристического рынка и пришли к выводу, что самым большим спросом у россиян в зимний период пользовался Таиланд, куда было оформлено 50% всех длительных зарубежных бронирований.