SLTDA: Россия в феврале стала лидером по числу туристов в Шри-Ланку

Россияне заняли первое место по числу туристов в Шри-Ланку в феврале текущего года. Об этом сообщило Управление по развитию туризма страны (SLTDA).

Отмечается, что за месяц в Шри-Ланку приехали более 30 тыс. туристов из России, что составило 15% от всех прибывших иностранцев.

На втором месте расположилась Индия (14%), на третьем — Великобритания (9%).

Ранее аналитики провели исследование туристического рынка и пришли к выводу, что самым большим спросом у россиян в зимний период пользовался Таиланд, куда было оформлено 50% всех длительных зарубежных бронирований.