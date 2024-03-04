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В Москве пройдут финальные спектакли «Чебурашка»

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Финальные показы шоу-мюзикла «Чебурашка» по мотивам одноимённой картины Дмитрия Дьяченко пройдут в Москве 16 и 17 марта.
В Москве пройдут финальные спектакли «Чебурашка»
  • Кадр из спектакля «Чебурашка»
  • © Пресс-служба шоу-мюзикла «Чебурашка»

Как передаёт пресс-служба проекта, со дня премьеры в парке «Остров мечты» постановку лауреата «Золотой маски» Нины Чусовой на музыку Сергея Жукова посмотрели свыше 170 тыс. зрителей.

В спектакле принимают участие артисты Cirque du Soleil, демонстрирующие мастерство акробатического искусства. Всего в проекте, постановщиком которого выступил Андрей Кольцов, задействованы 52 артиста. Для шоу были отстроены масштабные декорации и поставлены гигантские экраны со зрелищной анимацией.

По сюжету Чебурашке вместе с друзьями предстоит побывать на шоколадной фабрике, преодолеть ловушки недругов и помешать осуществлению коварного замысла вредной Шапокляк.

Ранее стало известно, когда выйдет вторая часть фильма «Чебурашка».

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