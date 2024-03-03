В усадьбе Воронцово 6 марта откроется выставка старинных дамских аксессуаров

В отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово 6 марта открывается выставка «Благородная дама: в свете и дома», посвящённая дамскому гардеробу рубежа XIX—XX веков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На выставке посетители смогут ознакомиться с предметами гардероба, аксессуарами и антикварными гравюрами из коллекции просветительского проекта «Музей на ладони».

Вниманию гостей представят предметы, которым более 100 лет: старинные зонтики, сумочки, кружева, украшения, пряжки, шляпные булавки, веера, кавалерские пенсне, принадлежавшие дамам благородного сословия.

Выставка будет открыта до 7 апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге в Музее Владимира Набокова открылась выставка «Телефон. 20 лет Мира. 1918—1938».