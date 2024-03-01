В Петербурге открылась выставка телефонов первой половины XX века
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.
В экспозиции представлены телефонные аппараты из собраний петербургских коллекционеров Александра Зубкина и Дмитрия Кольцова.
Посетители смогут увидеть товары Петроградского телефонного завода «Красная заря» и Петроградского телефонно-телеграфного завода им. А.А. Кулакова.
Также выставлены образцы военных и гражданских телефонов (1918—1938 годов) производства Германии, Франции, Японии, Чехословакии, Италии, Испании, Бельгии, Австрии, Эстонии, Швейцарии.
Выставка открыта до 27 апреля.
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