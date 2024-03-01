В Приморье открылась выставка про Древний Египет

В Приморском крае в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева открылась выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Выставка составлена из экспонатов и артефактов ГМИИ имени Пушкина, в котором хранится одна из самых крупных коллекций древнеегипетского периода.

«Европейская христианская цивилизация основана на Античности, частью которой является Россия. И для нас Египет — краеугольный камень, от которого оттолкнулась российская культура, как и для всех остальных европейских культур», — сказала директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачёва.

Посетители выставки увидят настоящий саркофаг, украшения, предметы быта и культа, с которыми хоронили в гробницах.

Также в экспозиции представлены 3D-реконструкции облика жителей Древнего Египта, которые были воссозданы после многопланового исследования мумий.

Ранее в Русском музее заявили о продлении с 1 марта часов работы выставки «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения».