В Приморье открылась выставка про Древний Египет
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Выставка составлена из экспонатов и артефактов ГМИИ имени Пушкина, в котором хранится одна из самых крупных коллекций древнеегипетского периода.
«Европейская христианская цивилизация основана на Античности, частью которой является Россия. И для нас Египет — краеугольный камень, от которого оттолкнулась российская культура, как и для всех остальных европейских культур», — сказала директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачёва.
Посетители выставки увидят настоящий саркофаг, украшения, предметы быта и культа, с которыми хоронили в гробницах.
Также в экспозиции представлены 3D-реконструкции облика жителей Древнего Египта, которые были воссозданы после многопланового исследования мумий.
Ранее в Русском музее заявили о продлении с 1 марта часов работы выставки «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения».