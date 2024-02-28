Русский музей продлит часы работы выставки картин Василия Сурикова с 1 марта
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- © Kathrin Ziegler
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал музея.
Режим работы выставки: понедельник 10:00—20:00, среда 10:00—18:00, четверг 13:00—21:00, пятница 10:00—20:00, суббота 10:00—21:00, воскресенье 10:00—19:00.
Вторник — выходной день.
«Мы заботимся о вашем комфорте и просим заранее покупать билеты на официальном сайте Русского музея», — добавили в музее.
Ранее сообщалось, что выставка Ильи Репина откроется 29 февраля в Подмосковье.