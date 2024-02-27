Выставка Ильи Репина откроется 29 февраля в Подмосковье

Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» откроется 29 февраля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и турмзма.

«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имён русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — заявил глава ведомства Василий Кузнецов.

На экспозиции будут представлены работы Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Константина Сомова и других мастеров.

Картины поступили из собраний 20 музеев России и четырёх частных коллекций.

Ранее сообщалось, что в галерее имени Айвазовского в Феодосии начали готовить экспозицию к открытию после реставрации. Работы продолжались около трёх лет.