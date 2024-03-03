Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Как отмечает синоптик, Московский регион «продолжает находиться в области тёплого антициклона с одной стороны, с другой стороны с Поволжья область высокого давления подпирает».

«Сочетание такого даёт нам мартовскую погоду, которая соответствует середине марта. До четвёртого числа. Сегодня и завтра у нас малооблачно, без осадков. С четвёртого числа немножко побольше облачность, но тоже мало. Пятого числа вечером небольшие осадки. Из-за того, что у нас область высокого давления, перепады температуры ожидаются. Днём +2...+4 °С, ночью -2...-6 °С. К седьмому, восьмому и девятому числу (марта. — RT) попрохладнее будет. Днём 0...-4 °С, ночью -9...-12 °С и облачность побольше», — отмечает он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве.