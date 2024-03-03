RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Как отмечает синоптик, Московский регион «продолжает находиться в области тёплого антициклона с одной стороны, с другой стороны с Поволжья область высокого давления подпирает».

«Сочетание такого даёт нам мартовскую погоду, которая соответствует середине марта. До четвёртого числа. Сегодня и завтра у нас малооблачно, без осадков. С четвёртого числа немножко побольше облачность, но тоже мало. Пятого числа вечером небольшие осадки. Из-за того, что у нас область высокого давления, перепады температуры ожидаются. Днём +2...+4 °С, ночью -2...-6 °С. К седьмому, восьмому и девятому числу (марта. — RT) попрохладнее будет. Днём 0...-4 °С, ночью -9...-12 °С и облачность побольше», — отмечает он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить