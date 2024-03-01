В Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске и ещё пяти городах области введён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 4 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — сказали в ЦГМС.

Смог продержится в Челябинске, Коркине, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта.

В Магнитогорске режим НМУ продлится до 19:00 4 марта.

Ранее в Уралгидрометцентре сообщили о смоге, который накрыл Свердловскую область. По данным метеорологов, он рассеется лишь к 5 марта.