Свердловскую область на несколько дней накрыл смог
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный сайт метеослужбы.
«С 20:00 29 февраля до 20:00 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.