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Свердловскую область на несколько дней накрыл смог

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В Уралгидрометцентре сообщили о смоге, который накрыл Свердловскую область. По данным метеорологов, он рассеется лишь к 5 марта.
Свердловскую область на несколько дней накрыл смог
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный сайт метеослужбы.

«С 20:00 29 февраля до 20:00 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Объявлены НМУ первой степени опасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

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