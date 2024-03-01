Свердловскую область на несколько дней накрыл смог

В Уралгидрометцентре сообщили о смоге, который накрыл Свердловскую область. По данным метеорологов, он рассеется лишь к 5 марта.

РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный сайт метеослужбы. «С 20:00 29 февраля до 20:00 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Объявлены НМУ первой степени опасности. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.