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Ветврач Воскресенский напомнил о важности чистки зубов домашним животным

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Первый заместитель главы Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский напомнил владельцам животных, что из-за отсутствия гигиены пасти у питомца могут появиться зубные камни и другие проблемы со здоровьем.
Ветврач Воскресенский напомнил о важности чистки зубов домашним животным
  • Gettyimages.ru

Примером негативных последствий послужил случай с собакой, поступившей в ветлечебницу с симптомами снижения аппетита, поделился ветврач в беседе с телеканалом «360».

«Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», — отметил Воскресенский.

Он посоветовал чистить зубы животным раз в 2—3 дня с использованием специальных паст и щёток.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рекомендовала регулярно чистить зубы домашним кошкам.

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