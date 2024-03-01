В Гурзуфе восстанавливают музей имени Пушкина
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный кабмин.
Как отметили в республиканском правительстве, уже завершены работы по укреплению несущих конструкций и подпорной стены, выполнено армирование стен.
В настоящее время проводятся восстановление мансардного этажа и бельведера, реставрация выставочных залов.
Открытие музея запланировано на 6 июня.
Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют здание Татарской государственной филармонии им. Тукая 1955 года постройки.