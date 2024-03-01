В Гурзуфе восстанавливают музей имени Пушкина

В правительстве Крыма рассказали о ходе работ по восстановлению музея имени Пушкина в Гурзуфе.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный кабмин.

Как отметили в республиканском правительстве, уже завершены работы по укреплению несущих конструкций и подпорной стены, выполнено армирование стен.

В настоящее время проводятся восстановление мансардного этажа и бельведера, реставрация выставочных залов.

Открытие музея запланировано на 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют здание Татарской государственной филармонии им. Тукая 1955 года постройки.