Здание Татарской филармонии отремонтируют в Казани

В Казани отремонтируют здание Татарской государственной филармонию им. Тукая 1955 года постройки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В ходе работ заменят сети инженерно-технического обеспечения, сделают комплексную гидрозащиту и инъекционное усиление трещин в стенах, отремонтируют окна и двери.

«Проектом реставрации не предполагается изменение исторически сложившегося архитектурного облика с учётом реставрации 2000 — 2016 годов», — говорится в документации.

До размещения в здании филармонии, строение называлось Дворцом культуры им. Кирова, который был построен для работников Казанского завода синтетического каучука им. Кирова в стиле послевоенного советского неоклассицизма.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 21 мая 2025 года отремонтируют фасад Шереметевского дворца на набережной реки Фонтанки.