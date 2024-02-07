В Петербурге отремонтируют фасад Шереметевского дворца

В Санкт-Петербурге до 21 мая 2025 года отремонтируют фасад Шереметевского дворца на набережной реки Фонтанки.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Шереметевский дворец, также известный как Фонтанный дом, является объектом культурного наследия.

С 1990 года дворец — филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

В ходе реставрационных работ временно закроют один из входов. Вход во дворе останется доступен для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года отремонтировали более 20 домов, чья история связана с именами писателей и поэтов.