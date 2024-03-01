В лесах Подмосковья высадили 11 млн деревьев за десять лет

Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что с 2013 года в регионе высадили почти 11 млн деревьев.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, с 2021 года в регионе восстановили почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем вырубили. Лесовосстановление провели более чем на 5 тыс. га.

Свой вклад в озеленение Подмосковья внесли около 1,5 млн человек.

Ранее зампред Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.