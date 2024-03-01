RT в Telegram
Подпишись

В лесах Подмосковья высадили 11 млн деревьев за десять лет

Короткая ссылка
Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что с 2013 года в регионе высадили почти 11 млн деревьев.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, с 2021 года в регионе восстановили почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем вырубили. Лесовосстановление провели более чем на 5 тыс. га.

Свой вклад в озеленение Подмосковья внесли около 1,5 млн человек.

Ранее зампред Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить