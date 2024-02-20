RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье рассказали о подготовке к посадке молодого леса

Короткая ссылка
Зампред комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.
В Подмосковье рассказали о подготовке к посадке молодого леса
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Задача таких холодильников — сохранение жизнеспособности посадочного материала с момента его выкапывания в питомнике до высадки в лесу. Холод позволяет сохранить корневую систему и повысить приживаемость посадочного материала. А это влияет на качество будущих насаждений, их устойчивость к болезням и вредителям», — сказал Новиков в беседе с «Радио 1».

По его словам, снег должен быть чистым, без реагентов.

Как отметил Новиков, на территории региона расположено девять лесных питомников, где выращивают посадочный материал для лесовосстановительных работ.

«Хранение в ледниках длится порядка месяца при температуре от трёх до шести градусов, в зависимости от породы деревьев. Посадочный материал в питомниках мы обычно выкапываем в апреле, помещаем в ледники и снежные кучи на хранение. А лесовосстановление в Московской области с учётом наших погодных условий пройдёт примерно с конца апреля до середины мая», — уточнил чиновник.

Ранее в Свердловской области рассказали о системе мониторинга за лесами из космоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить