В Подмосковье рассказали о подготовке к посадке молодого леса

Зампред комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков заявил, что в регионе создали шесть ледников и четыре снежные кучи для хранения посадочного материала для лесовосстановления.

«Задача таких холодильников — сохранение жизнеспособности посадочного материала с момента его выкапывания в питомнике до высадки в лесу. Холод позволяет сохранить корневую систему и повысить приживаемость посадочного материала. А это влияет на качество будущих насаждений, их устойчивость к болезням и вредителям», — сказал Новиков в беседе с «Радио 1».

По его словам, снег должен быть чистым, без реагентов.

Как отметил Новиков, на территории региона расположено девять лесных питомников, где выращивают посадочный материал для лесовосстановительных работ.

«Хранение в ледниках длится порядка месяца при температуре от трёх до шести градусов, в зависимости от породы деревьев. Посадочный материал в питомниках мы обычно выкапываем в апреле, помещаем в ледники и снежные кучи на хранение. А лесовосстановление в Московской области с учётом наших погодных условий пройдёт примерно с конца апреля до середины мая», — уточнил чиновник.

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