В Подмосковье рассказали о подготовке к посадке молодого леса
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Задача таких холодильников — сохранение жизнеспособности посадочного материала с момента его выкапывания в питомнике до высадки в лесу. Холод позволяет сохранить корневую систему и повысить приживаемость посадочного материала. А это влияет на качество будущих насаждений, их устойчивость к болезням и вредителям», — сказал Новиков в беседе с «Радио 1».
По его словам, снег должен быть чистым, без реагентов.
Как отметил Новиков, на территории региона расположено девять лесных питомников, где выращивают посадочный материал для лесовосстановительных работ.
«Хранение в ледниках длится порядка месяца при температуре от трёх до шести градусов, в зависимости от породы деревьев. Посадочный материал в питомниках мы обычно выкапываем в апреле, помещаем в ледники и снежные кучи на хранение. А лесовосстановление в Московской области с учётом наших погодных условий пройдёт примерно с конца апреля до середины мая», — уточнил чиновник.
Ранее в Свердловской области рассказали о системе мониторинга за лесами из космоса.