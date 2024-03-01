Синоптики рассказали об итогах зимы в Свердловской области

Синоптики Свердловской области поделились итогами зимы в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уралгидрометцентр.

«Характерной чертой зимы явилось чередование аномально холодных периодов с волнами тепла, восходящими к зимней оттепели. Наиболее морозная погода стояла в первой половине декабря, её сменила оттепель второй половины месяца, приведшая к гололедице», — отметили специалисты.

По их прогнозу, в ближайшее время увеличения тепла ждать не стоит. Оттепель продлится только до конца первой недели марта.

«5—7 марта в регион опустится арктический фронт, принесёт снег (в основном небольшой) наступит более холодный период при температуре, близкой к норме: ночью -12...-18 °С, днём -1...-5 °С», — добавили в Уралгидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.