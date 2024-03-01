Климатологи спрогнозировали рекордно тёплое лето на Земле в 2024 году

Международный коллектив климатологов спрогнозировал, что летние и среднегодовые температуры в 2024 году превысят существующие рекорды.

Отмечается, что на температуру будет оказывать влияние климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане.

«Особенно сильно этот тренд затронет Бенгальский залив, Южно-Китайское и Карибское моря, где могут возникнуть волны жары длиной почти в год», — говорится в статье научного журнала Scientific Reports.

Ранее метеорологи предупредили, что предстоящее лето в России станет самым жарким за всю историю наблюдений, температура в июне ожидается на 7 °C выше нормы.