«Известия»: в России ожидается самое жаркое лето за всю историю наблюдений

В России предстоящее лето станет самым жарким за всю историю наблюдений, температура в июне ожидается на 7 °C выше нормы, сообщают «Известия» со ссылкой на метеорологов.

Так, до +35 °C прогнозируется в Москве, Твери, Калуге и Калининграде. Кроме того, температурные рекорды могут быть побиты на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа и Сибири, а также в регионах Поволжья.

Как отмечает издание, влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо — изменение температуры экваториальной части Тихого океана.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в беседе с RT рассказал о погоде на период длинных праздничных выходных в Москве.