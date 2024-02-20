«Известия»: в России ожидается самое жаркое лето за всю историю наблюдений
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Так, до +35 °C прогнозируется в Москве, Твери, Калуге и Калининграде. Кроме того, температурные рекорды могут быть побиты на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа и Сибири, а также в регионах Поволжья.
Как отмечает издание, влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо — изменение температуры экваториальной части Тихого океана.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в беседе с RT рассказал о погоде на период длинных праздничных выходных в Москве.