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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде 23 февраля в Москве

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Анастасия Белоусова
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на период длинных праздничных выходных в Москве.
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде 23 февраля в Москве
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Синоптик отметил, что с начала недели в центре европейской России установилась февральская погода.

«Сегодня очень холодная погода, температура будет ниже на 3—4 °С по всей Центральной России. В Москве очень низкие температуры. В самом центре температуры ночные были зимние, но удивления не вызывали: -7...-8 °С. А вот в Тушине сегодня минимальная температура -19,7 °С, на ВДНХ — -14,7 °С, в Домодедове — -21,5 °С. А самая низкая температура была в Новой Москве, там есть пункт Михайловское — -23 °С», — отметил он.

Вильфанд рассказал, что с завтрашнего дня начинаются изменения циркуляции, связанные с тем, что «центр европейской России находится в зоне противодействия двух барических образований: антициклона с Востока и циклона с Запада».

«Борьба происходит именно в центре европейской России. Сегодня ночью будет -7...-9 °С, а завтра днём температура будет -1...-3 °С, по области до -6 °С. С четверга будет заметное повышение температуры. В ночь на четверг -2...-4 °С, а днём от 0 °С до +2 °С. Связано это с тем, что воздушные массы будут перемещаться с Атлантики. В пятницу, 23 февраля, погода будет очень мягкой. Температуры ночные около 0 °С, а днём до +4 °С. Вот такой температурный режим будет в течение всех выходных», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в большинстве регионов Центральной России потеплеет к концу этой недели.

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