Синоптик Шувалов: в Центральной России на фоне потепления ожидаются дожди

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в большинстве регионов Центральной России потеплеет к концу этой недели.

Потепление начнётся в среду, 21 февраля, а в четверг-пятницу в центральных областях ожидается полноценная оттепель, поделился синоптик в беседе с газетой «Известия».

«На юго-западе — в Брянской, Курской, Белгородской областях — температура воздуха может подниматься до +3…+4 °С. А в воскресенье там и вовсе до +4…+6 °С», — сказал Шувалов.

По его словам, в Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях на фоне потепления прогнозируются дожди, а во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях к концу недели возможен мокрый снег.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.