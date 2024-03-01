Актриса Голубенцева назвала Игоря Капатова сложным и талантливым актёром

Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!», выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Капатова, чьим голосом разговаривал Мишутка.

«Он был очень талантливым человеком, очень жалко его. Он был с немножко трудным характером, но это всё оправдывалось его талантом. Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала. Мишутка у него был замечательный», — поделилась она с «Газетой.Ru».

По словам Голубенцевой, в последние годы они не общались.

Советский и российский актёр Игорь Капатов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол. Причины его смерти не уточняются.

Ранее стало известно, что умер российский актёр Павел Маркин.