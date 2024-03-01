RT в Telegram
Подпишись

Актриса Голубенцева назвала Игоря Капатова сложным и талантливым актёром

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!», выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Капатова, чьим голосом разговаривал Мишутка.
Актриса Голубенцева назвала Игоря Капатова сложным и талантливым актёром
  • РИА Новости

«Он был очень талантливым человеком, очень жалко его. Он был с немножко трудным характером, но это всё оправдывалось его талантом. Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала. Мишутка у него был замечательный», — поделилась она с «Газетой.Ru».

По словам Голубенцевой, в последние годы они не общались.

Советский и российский актёр Игорь Капатов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол. Причины его смерти не уточняются.

Ранее стало известно, что умер российский актёр Павел Маркин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить